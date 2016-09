Para a pele oleosa:

Para a pele seca:



A esfoliação é importante para todos os tipos de pele, mas especialmente importantes para secar os tipos de pele, esfoliação com granulado leve esfoliação com creme ou até mesmo o açúcar granulado (finamente granulado) é bom para a esfoliação.



Após a esfoliação, a pele precisa de umidade e a hidratação, use uma profunda nutrição creme ou loção ou simplesmente simples glicerina misturado com a água.



Ocasionalmente, você pode fazer uma profunda Ocasionalmente, você pode fazer uma profunda nutrição e tratamento para a pele , se não é sensível a óleo e erupções cutâneas, com uma vit E cápsula de óleo para 2tbsp do azeite e usar no rosto com algodão bola, antes de usar este, não se esqueça de lavar o rosto com água morna e lavar o rosto e seque , em seguida, usar esse.



Você também pode usar o creme de leite fervida (malai) no rosto como máscara e deixe-a por 10 minutos, em seguida lave com água simples, é óptimo para a pele seca.



Para não falar de 8-10 copos de água e frutas como mamão maduro, banana madura, e as mangas são boas para você.

Para a pele sensível: A sua pele pode ser um sofredor do seco ainda a pele sensível e propensa a erupções cutâneas, ou até mesmo uma pele oleosa titular, mas com acne possibilidade de fuga. A pele sensível necessita de cuidados extras e gentil, mas manteve a rotina.



Ser gentil no rosto de lavar roupa, 2 vezes é bom para a pele seca portadores com sensibilidade, mas 3 vezes é melhor para o oleosa.

A esfoliação deve ser feita todos os dias, mas 3-4 vezes numa semana de 7 dias com lacunas.

Grânulos de esfoliação deve ser bem real.

5.Hortelã máscaras também são bons , colar as folhas de hortelã fresca, pode tornar a sua pele sentir como o céu e não falar do cheiro vai deixá-lo pedindo mais

Você pode também fazer uma máscara de abacate e mel para aqueles com pele sensível e seca.

Não se esqueça de passar filtro solar antes de sair de casa.

Olhe em seu couro cabeludo, pode ser a razão para você enfrentar a sensibilidade da pele, muitas vezes acontece que, erupções cutâneas aparecem devido à presença de caspa no couro cabeludo. Se há caspa, fazer alguns imediata tratamentos para se livrar dele.

Beba 8-10 copos de água e manter pelo menos 8 a 10 horas de sono a cada dia.

Incluem brotos em sua dieta, e legumes frescos e também frutas (maçãs e bananas devem ser regularmente e também de uvas por suas propriedades antioxidantes são ótimos para você.

Tem uma multi vitamina cápsula em um intervalo de 2 dias ou assim.



