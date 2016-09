E quando a palavra Detox entra no cardápio, significa que a ideia da dieta é uma desintoxicação no organismo de dentro para fora, e isso tudo através do consumo de alimentos adequados, provocando assim, a liberação das toxinas e líquidos retidas no corpo, é o que faz o Plano Detox funcionar e, rapidamente, começando por diminuir o inchaço no abdômen.