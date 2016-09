Alimentos

Não comprar refrigerante. Apenas dois refrigerantes por dia durante um ano, irá adicionar 10 libras para o peso do seu filho.

Não comprar suco. Até mesmo 100% de suco de fruta contém muitas calorias com pouco ou nenhum benefício nutricional.

Não comprar o 'C' de alimentos como biscoitos, batata frita, biscoitos, bolos, doces, bolachas ou cereais com um monte de açúcar.

Escolha mais frutas e legumes frescos.

Oferecer mais: frango, turquia, peixes, leite desnatado e iogurte, e, assado, cozido ou grelhado alimentos.

Oferecer menos: cachorro-quente, bolonha, bacon, salsichas, sorvete, creme de queijo, leite com chocolate, e o pan-amigo ou profundo teor de gordura alimentos fritos.

Escolha mais saudável lanche. Apesar de o seu filho pode não gostar em um primeiro momento, ele ou ela pode rapidamente aprender a desfrutar de uma maçã, manteiga de amendoim e o aipo, pipoca ou cadeia de queijo para o lanche.

Incentive o seu filho a beber mais água. Pack de uma garrafa de água para viagens de carro e de seu filho mochila.

Tente comer refeições em família juntos pelo menos uma vez ao dia.

Não pule as refeições. Em particular, certifique-se de que o seu filho toma o café da manhã. Pequeno-almoço ajuda a seu filho metabolismo de começar o dia de forma adequada. Estudos têm mostrado que as crianças que tomam café da manhã são menos propensos a ter excesso de peso.

Não usar a comida como uma recompensa.

Servir as refeições em pratos menores.

Atividade

Caminhar juntos — antes ou depois do jantar, ou para a escola.

Vá em família, passeios de bicicleta.

Corda de pular fora por 10 minutos.

Nadar.

Jogue a etiqueta ou a bola no quintal.

Dança ao redor da sala de estar.

Jogar com o seu filho no parque.

Matricular o seu filho em uma organizada do esporte.

Incentive o seu filho a jogar ativamente por 30 a 60 minutos por dia.

Ter o seu filho de ajuda com as tarefas domésticas.

Televisão

Desligue a televisão quando ninguém estiver assistindo, e, durante as refeições e horas de lição de casa.

Não permitir mais de uma hora de "tempo de tela" de um dia. O tempo de tela inclui TV, computador e jogos de vídeo.

Ajuste de exercícios em família o tempo de TV fazendo polichinelos ou subir as escadas com seu filho durante os comerciais. Você também pode fazer o seu filho ganhar tempo na tela através do exercício.

Não permita que seu filho a comer enquanto assiste TV ou vídeos.

Não permita que seu filho a ter uma TV ou um computador em seu quarto.

Hábitos alimentares saudáveis

Pelo menos, parte das crianças, o comportamento alimentar pode ser rastreada para o que eles aprenderam na mesa de seus pais. Dizendo coisas como, "Você deve terminar o seu vegetais se você quiser a sobremesa," configura alimentos bons versus maus alimentos — e o "mau" alimentos que as crianças não podem ter são o que elas vão querer. Isso pode levar os jovens a esgueirando-se o "mau" alimentos e, em seguida, sentindo-se culpado por comer-los.

Outro comuns de comando — "Você tem que limpar o seu prato antes de você pode deixar a mesa" — pode levar a alimentação forçada e sugere que as crianças não podem regular sua própria fome. Enquanto as crianças precisam de ajuda para escolher saudável e adequada de alimentos, até mesmo as crianças pequenas devem ser encorajados a comer apenas quando estão com fome e parar quando eles estão satisfeitos. Força de alimentação pode levar a comedores picky que comem mal e estão abaixo do peso, ou pode ensinar as crianças a serem comedores emocionais, que muitas vezes resulta em excessos.

Se o seu filho se recusa a comer algo, continue a oferta de alimentos ao longo do tempo. Crianças gostos mudam rapidamente e eles podem gostar da comida na próxima vez. Também, incentivá-los a tentar, pelo menos, uma mordida de cada vez que você oferece o alimento.

Sempre um bom exemplo. Se você não comer certos alimentos, como o espinafre, você não pode esperar que a sua criança a comer.

Um número crescente de crianças cada vez mais cedo — estão a desenvolver problemas de peso. Este é um grave problema de saúde, pois muitas doenças estão associadas com o aumento de peso. O excesso de peso as crianças podem desenvolver pressão alta e diabetes, assim como os adultos. As crianças também podem ter mais dificuldade em fazer amigos, e pode ser provocado mais por pares.Crianças com excesso de peso são muito mais propensos a ter excesso de peso na adolescência e idade adulta. Infelizmente, fica mais difícil para perder peso como um envelhece. E ter um pai que está com excesso de peso aumenta de uma criança probabilidade de se tornar obeso. Se os dois pais estão acima do peso, as chances são ainda maiores.Enquanto existem diversas maneiras de ajudar aqueles que já estão acima do peso, a prevenção é fundamental. A boa notícia é que existem coisas simples que você pode fazer hoje para criar uma saudável da família.Como pai, você, provavelmente, fazer as compras para a sua família. Cuidado com o que você compra, e toda a família irá beneficiar — você pode notar uma menor de alimentos projeto de lei, também.O estilo de vida moderno tem contribuído para crianças de peso, problemas — filhos não caminhar ou exercitar tanto quanto no passado. Há muitas maneiras de obter mais exercício, e eles não têm de acontecer em uma academia; ao invés disso, a família pode adicionar mais atividades físicas para mamães na sua vida diária, com atividades divertidas que ficam todos em movimento:Crianças que assistem televisão são mais propensas a desenvolver problemas de peso. Há muitas razões para isso: as Crianças que assistem TV têm uma muito baixa taxa metabólica e não usa muitas calorias. Eles costumam comer enquanto assistia, particularmente alto teor calórico, não-alimentos nutritivos. E, claro, quando os filhos de assistir TV, eles não estão a fazer outras atividades que queimam calorias.A TV seguintes dicas podem ajudar a tornar toda a família mais saudável:Ideias de uma criança de cerca de alimentos e comer começar cedo. É importante deixar que bebês de auto-regular-se e parar de alimentar quando estão cheias. Isso muitas vezes é mais fácil quando a amamentar, como oposição a mamadeira. A amamentação tem sido mostrado para proteger as crianças de terem excesso de peso. Uma boa ideia é economizar em festas infantis Se uma criança é amamentados ou alimentados com fórmula, é fundamental ensinar às crianças hábitos alimentares saudáveis desde o início, assim que introduzir os alimentos sólidos. Dito isto, é importante notar que não há nenhuma relação entre as crianças do peso antes de 2 anos e o risco de excesso de peso em adultos. Bebés deve ser permitido comer quando está com fome e parar quando estiver cheia.Na cabeça, introduzindo uma criança para alimentos sólidos é o momento perfeito para toda a família, para avaliar o que estão comendo e como eles estão se aproximando de alimentos e atividade física. Desta forma, os pais podem garantir que eles são bons modelos para seus filhos desde o início.