Oito anos atrás, eu picado meu long, encaracolado cabelo em um trenó, em seguida, um par de anos depois. Mas não demorou muito até que eu comecei, assim, tempo para cabelos longos. Eu perdi vestindo rabos-de-cavalo e ansiava experimentar todos esses grandes tranças no Pinterest. Eu decidi que era hora de parar de cortar. Quase uma década mais tarde, o meu cabelo atualmente cai cerca de dois, talvez três centímetros abaixo da minha orelha. Sim, é isso.Como alguém que cresceu a partir de um duende sabe, é um pesadelo e que muitas vezes é ainda mais frustrante para cabelos cacheados meninas. A menos que você seja uma celebridade com uma equipe de estilistas, há sempre uma estranha fase, e as guarnições regulares-como estilo faça-o sentir como se o seu cabelo nunca vai ser rabo de cavalo-comprimento novamente.Nenhuma das minhas lutas é ajudado pelo fato de que, imagino-me um amador — grande ênfase na palavra amador. Armado com aqueles salão de estilo tesoura, você pode pegar na farmácia, eu já cortado fora no meu cabelo durante anos. E para a maior parte, ele olhou bem para o leigo.Estilistas, por outro lado, sabe de uma coisa desagradável foi acontecendo.Nas raras ocasiões em que eu visitar um salão de beleza, eu sei que é apenas uma questão de tempo antes de meu estilista casualmente pergunta, "Então, uh, que corta o seu cabelo?" Para a maior parte, eles gentilmente morder a língua quando eu timidamente diga a eles que eu faço sozinho, mordendo minha língua antes de adicionar, "Há uma razão pela qual eu estou usando um agora mesmo!"O dinheiro é apenas uma parte da equação, no entanto, que eu encontrei ao longo dos anos que muitos dos estilistas, mesmo o melhor dos melhores, só não sei o que fazer com o cabelo crespo. Cachos não podem ser cortadas ou estilo da mesma forma como o cabelo reto, que é a razão de cabeleireiros e beleza varejistas especializados em espirais são uma benção para as pessoas gostam de mim. Se você teve problemas, verifique o Yelp, pesquisar no Google, e pedir a seus penteados para cabelos cacheados amigos para recomendações, assim você pode evitar um corte ruim de alguém que não tem certeza de como o seu particular textura funciona.Infelizmente, não há nenhuma universal de corte que trabalha para aqueles com cachos. Estilistas têm que levar em conta uma série de variáveis, incluindo a de um indivíduo enrolar tipo de formato de rosto, e (é claro) de personalidade.Como para o estilo, é importante evitar o excesso de calor, se você quiser cachos saudáveis que crescem longos e fortes. Se você estiver indo para secar o cabelo, um difusor é a chave para manter seus cachos forma". Depois de lavar seu cabelo, apertá-lo e aplicar um condicionador leave-in ou mousse. Enrole o cabelo em sua forma desejada, em seguida, insere-o no difusor e deixe-a secar.Os especialistas concordam que, encaracolado meninas devem orientar clara de sulfatos, polímeros, e parabéns, tudo o que pode tanto tira o cabelo dos seus óleos naturais e levar a construir-se no folículo que pode retardar o crescimento.Enquanto muitas mulheres a dar os passos para conseguir a imagem perfeita do cabelo antes de sair de casa, não se concentrar o suficiente em sua hora de dormir haircare rotina.Aqueles de nós com cachos sabem muito bem que até mesmo uma ou duas polegadas pode ter um efeito drástico sobre o comprimento aparente do nosso cabelo, porque o mais curto o cabelo, a menos que ele pesa — e maior será a espiral vai ser.