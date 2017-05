1. Leia a receita

Se você está apenas começando na sua cozinha viagem, pode ser um pouco intimidante experimentar novas receitas e talvez até mesmo bastante desanimador quando você não conseguir na primeira vez. Mas a prática faz a perfeição, então não desista! Para tornar as coisas mais fáceis para você, nós reunimos algumas dicas de culinária ou erros que as pessoas fazem, e como você pode evitá-los.É fácil subestimar a importância de se preparar antes de começar a cozinhar, e você ficará surpreso ao descobrir quanto tempo você pode economizar por seguir esta dica. Antes de começar, leia a receita com cuidado e certifique-se de que você tem os ingredientes e o equipamento de cozinha que você precisa do início ao fim. Sem o incômodo de vaguear em torno de geladeira ou armários enquanto o molho ferve!Esta dica aplica-se a todos os tipos de cozinhar – o pré-aquecimento do pan veda a sucos de carne rissóis ou fatias e lhe dá um bom brown sele a partir do momento em que ele atinge o pan. Não pré-aquecimento da panela pode resultar em encharcado de alimentos ou de produtos hortícolas que levar muito tempo para ativar o concurso. Você pode dizer se sua panela está pronto, se algumas gotas de água lançada sobre a superfície de cozimento "pular" e evaporar.Quando estiver fervendo de alimentos, é importante certificar-se de que há água suficiente para alimentar a "nadar", especialmente quando se trata de massas, que se expande enquanto cozinha. Se há muita comida e pouca água, o espaguete transforma acastanhadas e amido. Da mesma forma, tomar nota de sua panela de tamanho quando estiver a fritar em uma panela. Tente não adicionar muitos pedaços de carne ou de legumes que você tiver problemas para virar o alimento, que não podem cozinhar uniformemente.Sobre-a mistura de massas e massas pode resultar em borracha, um pouco difícil de bolos e muffins. Usando uma cozinha boa máquina ou processador de alimentos é uma maneira fácil para se certificar de que você obtenha a consistência que você quiser, basta seguir as instruções para a massa coxinha de frango Se você estiver tentando um prato que você raramente preparar ou não cozidos antes, é provavelmente uma boa idéia para manter provar seu alimento a cada passo do caminho para evitar a menos ou a mais tempero. Gosto muito cedo e frequentemente. Se você achar que você já mais experiente, a sua comida, tente diluir-lo adicionando um pouco de suco de limão ou vinagre, para equilibrar os sabores.Queimado alho vai virar mais bem temperado de carne ou de legumes prato amargo, então, quando você começar a refogar o alho é muito importante. Se possível, tente usar picada ou alhos, que são menos propensos a queimar na panela. Se você estiver tentando Ocidental receitas, adicione o alho perto do final do processo de cozimento. Se você está de cozinha Asiática salteada, que muitas vezes chamada de alho para ser salteados no início, olhe cuidadosamente e certifique-se de adicionar líquido ou diminuir o calor, uma vez que ele se transforma dourar.Com essas seis dicas em mãos, prepare-se para buscar a sua culinária inspirações e impressionar a sua família com mais saudável e de forma mais inteligente cozinhar!