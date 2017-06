Passo 1

Passo 2

Passo 3

Passo 4

Passo 5

Passo 6

O sexo da unidade, também chamado de "libido" começa por volta do início da puberdade. Por várias razões, o desejo sexual pode diminuir. Estes incluem o envelhecimento, stress, doenças, uso de drogas e efeitos colaterais de medicamentos. Independentemente se você é um homem ou uma mulher, existem maneiras de aumentar seu desejo sexual, tomando uma abordagem natural.Fazer algum exercício. O exercício tem uma série de benefícios para o corpo. Ele pode ajudar você a perder peso, melhorar o tônus muscular, promover a liberação de testosterona, elevar o seu humor e melhorar sua auto-imagem. Além disso, o exercício ajuda a aumentar a circulação para seus órgãos sexuais.Fazer alguns exercícios para aumentar o pênis . Se a sua falta de desejo sexual é devido ao estresse, em seguida, participar de algum calmante atividades para a reduzir. Alguns exemplos incluem ioga, Tai-chi, Pilates, meditação respiração e apreciar a natureza.Tentar alguns remédios de ervas. Existem várias formulações à base de plantas que podem ser usadas para aumentar o desejo sexual, impotência e causar excitação sexual mais. Alguns destes incluem o yohimbe, ginkgo biloba, dong quai, ginseng Siberiano, e maca.Ser experimental, com suas práticas sexuais. O tédio pode muitas vezes resultar em uma perda do desejo sexual. Tentar algumas coisas novas, como ter relações sexuais em locais remotos ou usando alguns brinquedos. Isso pode criar interesse e dar-lhe um elemento de interesse que possam ter sido ausente durante o sexo oral na namorada Aumentar a sua libido com alguns alimentos. Às vezes, você não precisa olhar mais longe do que a geladeira ou armários para aumentar seu desejo sexual. Alguns alimentos que podem ajudar a aumentar o seu desejo sexual incluem ostras, bananas, figos, alho, abacate, amêndoas, chocolate e o aipo. Estes alimentos liberação de hormônios sexuais, eles ajudam com a impotência e também a aumentar a resistência.Jogue fora os cigarros. Fumar já é conhecida por seus efeitos nocivos sobre os pulmões, mas também pode diminuir a sua movimentação de sexo. Quando você fuma, o oxigênio que é necessário para a circulação de sangue está sendo esgotado. Esta falta de circulação afeta todas as áreas do corpo, incluindo os orgãos sexuais.