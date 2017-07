Indicações

Psoríase

A osteoartrite

Câncer

Fontes Alimentares

Formulários Disponíveis

Como tomar

Pediátrica

Adulto

A cartilagem é um tipo de tecido conjuntivo no corpo que tem um resistente, flexível matriz feita de colágeno, proteína e açúcar. A cartilagem é encontrado no nariz e orelhas, bem como articulações, incluindo os joelhos, quadris, ombros e dedos.A cartilagem usado em suplementos geralmente vem de um tubarões ou vacas, chamado de cartilagem bovina. Cartilagem de tubarão efeitos foi proposta como um tratamento para o câncer baseado na falsa idéia que os tubarões não têm câncer (eles). Em tubos de ensaio, cartilagem parecia parar de novos vasos sanguíneos a partir de formando. Tumores cancerosos necessidade de novos vasos sanguíneos para continuar crescendo, para que os pesquisadores se perguntaram se de cartilagem de tubarão pode encolher tumores. Mas até agora, os estudos em pessoas não encontraram qualquer evidência de que a cartilagem de tubarão pára, impede, ou até mesmo retarda o crescimento de tumores cancerosos.A cartilagem também tem sido proposta como um tratamento para a osteoartrite, que é o "desgaste" artrite que ocorre quando a cartilagem nas articulações quebra. A ideia é que, tendo tubarão ou cartilagem bovina, ou um suplemento chamado de condroitina, que é parte da cartilagem, vai ajudar o seu corpo a reparar ou desenvolver nova cartilagem nas articulações. Não há qualquer evidência de que tomar cartilagem ajuda, mas a história é um pouco mais complicado quando se trata de condroitina.A cartilagem é por vezes sugerido para as seguintes condições:Estudos preliminares sugerem que os extratos de cartilagem de tubarão pode reduzir a inflamação e comichão de psoríase. A psoríase é uma doença de pele que se mostra como levantado, vermelho-cor-de-rosa áreas cobertas com escamas prateadas e vermelhas fronteiras.Duas substâncias que compõem a cartilagem, a glucosamina e a condroitina, têm sido estudados para a osteoartrite (OA). Um número destes estudos sugerem que a condroitina pode ajudar no tratamento de OA. Em OA, a cartilagem das articulações se rompe, ou por lesão ou desgaste normal. OA é comum como as pessoas ficam mais velhas. Em alguns estudos, condroitina suplementos reduziram a dor da OA. Nem todos os estudos são positivos, embora, e pesquisa recente não mostrou qualquer benefício de tomar condroitina. Não está claro por que os estudos têm diferentes resultados, especialistas discordam da ideia de que a condroitina é útil no tratamento da OA.Até agora os estudos não têm mostrado conclusivamente que a condroitina ajuda a reparar ou desenvolver nova cartilagem, ou deixa de cartilagem de ser mais danificado. A condroitina é muitas vezes tomado com glucosamina. Como condroitina, glucosamina também tem resultados conflitantes.Embora não haja nenhuma evidência científica de que ele funciona, cartilagem de tubarão tem sido amplamente utilizado como uma alternativa de tratamento para o câncer. Os pesquisadores se perguntaram se a cartilagem pode produzir substâncias que parar de novos vasos sanguíneos a partir de crescer. Tumores cancerosos dependem de vasos sanguíneos para sobreviver, porque o sangue fornece o oxigénio e os nutrientes necessários para o seu crescimento. Se a cartilagem pode "morrer de fome" tumores cancerosos de oxigênio e nutrientes, em seguida, os pesquisadores achavam que ele pode ajudar a tratar o câncer.Diversos estudos clínicos têm sido feitos sobre a cartilagem como um tratamento para o câncer, mas apenas alguns têm sido publicadas em revistas científicas. Nenhum deles ter encontrado qualquer benefício no uso de cartilagem suplementos para o câncer, incluindo o de mama, cólon, pulmão, próstata, cérebro, e linfoma. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (NCI), a evidência até agora é inconclusivo. O NCI interrompido sua própria investigação sobre a cartilagem suplementos, porque os preparativos foram contaminadas, e a Comissão Federal de Comércio (FTC) tomou medidas legais contra várias empresas de venda de cartilagem produtos como "a cura do câncer."Você não pode ficar de cartilagem de alimentos. Ele só está disponível em suplementos.A cartilagem está disponível em forma de pó, ou em cápsulas que contêm o pó. Ele também está disponível como um creme tópico. Mais cartilagem suplementos são feitos a partir de bovinos (de vaca) ou de fontes de tubarão.Crianças com menos de 18 anos não devem tomar cartilagem.Para adultos maiores de 18 anos: Doses de 200 a 2.000 mg por quilograma de peso corporal, 2 a 3 vezes ao dia, tem sido utilizado. Pergunte ao seu prestador de cuidados de saúde para a melhor dosagem. É possível que doses elevadas de cartilagem poderia significar que você gostaria de obter mais cálcio do que o recomendado.