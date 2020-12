A Black Friday parece estar a aparecer no início deste ano, e como sempre, uma nova televisão 4K vai provavelmente sentar-se no topo de muitas listas de compras—especialmente uma vez que uma bela TV pode ser uma grande fonte de alegria durante a quarentena interminável. No entanto, há um problema: dependendo do layout da sua sala de estar, você pode não se beneficiar de resolução aumentada de 4K em tudo.

Você pode descobrir rapidamente se você vai notar o aumento do detalhe 4K traz para a mesa, medindo a distância entre onde você planeja assistir a sua TV ea tela. Depois disso, é apenas uma pequena matemática: de acordo com Samsung, o tamanho certo da TV é a distância de visualização (em polegadas) dividida por dois.

Então, por exemplo, se o seu sofá estiver instalado a 120 polegadas da sua TV, ou a 3 metros, você vai querer ter uma TV que tem pelo menos 60 polegadas de tamanho—a medida diagonal, ou seja.

Claro, Samsung faz TVs, e é muito incentivado para vender-lhe a maior tela que você pode possivelmente pagar. Considero as suas medidas demasiado simples e geralmente incorretas.

Então, usando esse mesmo exemplo de antes com uma TV de 60 polegadas 4K, você vai querer ter certeza que você está sentado a sete pés, Dez polegadas do ecrã. Mais um, e não verá o detalhe extra. Como você verá, isso é um pouco fora da medida da Samsung (3 metros), o que significaria que você não estaria apreciando os detalhes finos na TV 4K que você acabou de comprar.

Se isso é um pouco confuso, eu também muitas vezes me refiro a este gráfico para ter certeza de que eu estou comprando a TV de tamanho certo para o meu espaço. É ainda mais rigoroso sobre o quão perto você tem que se sentar para a sua nova TV para realmente desfrutar de todos os detalhes da imagem. Basicamente, você não quer estar a mais de 1,5 m de uma TV 4K para o maior detalhe, a menos que você está balançando um ecrã gigante de 85 polegadas ou mais. (E se assim for, posso ir a tua casa?)

É o seguinte. Se agora estás a recusar comprar uma televisão de 4K porque verificaste a tabela e o teu sofá está muito longe, não te preocupes com isso. Em primeiro lugar, as TVs de 1080p são agora o nicho, não a norma. A maioria dos fabricantes de TV estão focando apenas 4K em um grande número de pontos de preço. Claro, você ainda pode encontrar um 1080p-provavelmente um modelo mais velho - se você realmente quiser, mas não vale a pena o investimento, não importa onde você está sentado.

Isto é porque 4K não é apenas sobre resolução. Se você está comprando um OLED, você vai desfrutar de um contraste incrivelmente rico, muito mais do que qualquer TV LCD anterior que você já teve. Se você pegar uma nova TV 4K com escurecimento local e suporte HDR, a qualidade da imagem que você está vendo no conteúdo suportado será ligas melhores do que a sua configuração SDR. Vá para uma TV com uma taxa de atualização de 120Hz, e você vai desfrutar de imagens em movimento sem judder. E, é claro, uma nova TV 4K pode vir com todo tipo de tecnologia incorporada nela, como uma interface Roku e Google TV, isso significa que você não precisará conectar todos os tipos de dongles e caixas externas para transmitir qualquer conteúdo que você quiser de seus serviços favoritos.

Todos esses recursos não têm nada a ver com a resolução raw de uma tela de 4K. E são características que nem todas as 4K HDTV podem ter-ou fazer um bom trabalho. Não me preocuparia muito com a resolução de uma TV de 4K, nem com a distância que está sentada do ecrã. Reconheça-o, mude-o se você puder, mas também tenha em mente todas as outras atualizações que uma grande TV 4K pode trazer para a sua configuração existente.

Deves ter tudo o que torna uma TV de 4K óptima numa TV de $300 preta de sexta-feira 4K barata. Fosse eu você, eu não iria atualizar, simplesmente porque você não tem 4K. Mente seus tostões, desfrutar da TV você tem agora um pouco mais e pegar um grande 4K TV que irá dar-lhe todos os principais recursos que vale a pena ter nos próximos cinco anos.

