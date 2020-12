Os estudantes universitários Online têm horários muito ocupados. Eles equilibram seus cursos, sua vida profissional, e até mesmo as obrigações familiares ou outras obrigações sociais. Encontrar tempo para estudar entre todos os seus outros compromissos pode ser um grande desafio.

Os estudantes que fazem cursos através da Universidade de Cincinnati Online estão muitas vezes trabalhando em tempo integral enquanto ganham seu diploma. Fazer com que tudo funcione não é fácil, mas equilibrar classes e trabalho é possível. Estas dez dicas ajudam nossos estudantes online a encontrar sucesso em suas aulas.

Quando você está inscrito em seu programa online, estudar faz parte de seu trabalho. Você precisa se comprometer com seus estudos tão seriamente quanto você se comprometer com sua carreira. Se fizeres isto, vais manter-te no topo da tua agenda e estar preparado para tudo o que o semestre te der. Leve seus cursos online a sério e você vai encontrar sucesso em um curso online de xamarin.

Sente-se no início de cada semestre e faça um calendário de estudo para os próximos meses. Anote todas as suas principais tarefas, prazos e exames, em seguida, criar um plano realista para ajudá-lo a trabalhar de forma constante para essas datas importantes.

Use este plano de estudo para se certificar de que você não fica para trás em suas aulas on-line. Os prazos perdidos e as tarefas de última hora são estressantes e desnecessárias. Se mantiver a sua agenda, deverá ser capaz de passar com sucesso cada semestre com uma quantidade mínima de stress.

Dedique um espaço de silêncio específico para seus estudos. Configure uma secretária sem distrações e transforme—a num espaço que tenha tudo o que precisa para o tempo de estudo de sucesso: cartões de memória vazios, cadernos, canetas, lápis, marcadores que precisar. Use este espaço para estudar e só estudar.

Diga a si mesmo que quando você se sentar em sua mesa, você vai desligar as redes sociais, se desligar do seu trabalho ou família, e por uma ou duas ou três horas, virar seu foco completamente para os seus estudos.

Uma vez que você tem um espaço dedicado exclusivamente ao estudo, descobrir que hora do dia e quais os dias da semana são melhores para você e torná-lo parte de sua rotina. Se você estudar ao mesmo tempo, no mesmo lugar, semana após semana, estudar se tornará habitual, e você terá um tempo muito mais fácil encontrar a motivação para fazer um curso online de XML.

É como fazer exercício. Nas primeiras vezes é difícil motivar - se a ir. Mas se você for para a mesma aula semana após semana, logo se torna parte de sua rotina e você espera ansiosamente pelo seu treino.

Fazer o mesmo para estudar, torná-lo uma parte essencial da sua rotina semanal.

Os seus cursos universitários on-line provavelmente vêm com recursos adicionais. Muitas escolas, como a Universidade de Cincinnati, podem lhe dar acesso a uma biblioteca online de publicações acadêmicas. O seu professor pode publicar leituras adicionais e opcionais para complementar o material do curso. Aproveita-te disto!

A leitura de materiais extras e a realização de pesquisas adicionais irão ajudar a estabelecer firmemente o seu conhecimento e prepará-lo para o sucesso em seus exames futuros.

Tomar notas à mão pode ajudá-lo a lembrar as coisas melhor a longo prazo, em comparação com a digitação. Quando estiveres a ver a tua palestra, escreve as tuas notas num caderno. Então, quando você estiver estudando o material novamente mais tarde, digite suas anotações manuscritas em seu computador. Esta repetição irá ajudá-lo a estudar mais conscientemente e ingerir o material mais plenamente.

Lembras-te dos cartões? Estas são, na verdade, uma grande ferramenta para perfurar informação complexa a partir de suas aulas online, bem como vocabulário simples, em seu cérebro. O simples ato de escrever os cartões irá ajudá-lo a lembrar os fatos mais claramente, como escrever fatos repetidamente tem sido mostrado para ajudar a retenção.

Em seguida, você pode levar seus cartões de flashcards com você em seu saco e tirar vantagem do tempo livre durante a condução do ônibus, sentado em uma sala de espera, ou durante qualquer momento livre durante o dia em que você pode espremer em algum estudo.

Pode ser difícil concentrar - se num assunto durante várias horas. Ajude-se a ficar focado para o longo curso e reter mais informações em geral, mudando o que você está estudando. Se vais ter três aulas este semestre, tenta passar uma hora em cada aula. Vais estudar durante três horas e cobriste tudo o que aprendeste até agora.

Mudar o que você está estudando pode ajudá-lo a ficar focado por mais tempo e lembrar mais informações do que se você tentar estudar o material para apenas um curso por um longo período de tempo.