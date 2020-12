A comida não é apenas uma necessidade, mas também uma fonte de alegria na vida. Não há muito neste mundo que seja melhor do que sentar-se à sua refeição favorita. Sem eletrodomésticos como a geladeira e o congelador, tu e a tua família não seriam capazes de desfrutar de muitas das refeições que tu amas.

Claramente, sua geladeira e congelador combinam para criar um dos itens mais importantes em sua casa. Mantê-los em bom estado de funcionamento é fácil de fazer, e pode evitar reparações dispendiosas geladeira no futuro como escolher purificador de água. Siga estas dicas de manutenção da geladeira e dicas de manutenção do congelador para manter os seus aparelhos de armazenamento de alimentos em condições de trabalho fortes.

A geladeira da sua casa protege toda a comida deliciosa e perecível que a sua família come. A manutenção regular da geladeira em casa mantém o seu odor livre, limita os alimentos que desperdiça e pode até ajudar a reduzir o seu uso de energia. Estas dicas fáceis de fazer manutenção geladeira irá garantir que o sua geladeira está à altura do trabalho!

Se você não tem certeza do que é uma bobina de geladeira ou onde o seu pode estar localizado, não tenha medo. Esta dica de manutenção da geladeira é fácil de fazer e incrivelmente eficaz. As bobinas de condensador do seu geladeira funcionam para libertar calor e manter a comida fria. Poeira, pele de animal de estimação ou outros detritos podem entupir essas bobinas, impedindo-os de liberar o calor corretamente e forçando o condensador do sua geladeira a trabalhar mais duro. Isso não só vai aumentar suas contas de energia, mas pode até mesmo encurtar a vida útil de sua geladeira!

As bobinas são geralmente localizadas sob um painel pop-off no fundo da unidade, embora alguns estão na parte de trás da geladeira. Aspira-os anualmente. Esta dica de manutenção de uma geladeira pode ajudá-lo a economizar dinheiro em suas contas de energia, evitar reparos caros, e prolongar a vida útil de sua geladeira. Se as bobinas de condensador estão no fundo da geladeira, também deve haver um ventilador de condensador localizado ao lado das bobinas que você pode limpar também.

Mesmo que não requeira descongelação, a limpeza do sua geladeira reduz os odores e ajuda - o a manter os alimentos rodados e usados antes de estragar o que lhe poupa dinheiro com modelos de geladeira da Electrolux!

Para limpar o sua geladeira, basta desligar a unidade e remover todos os alimentos e quaisquer prateleiras interiores ou partes removíveis para limpar separadamente e completamente. Pode conservar temporariamente a comida numa geladeira enquanto efetua a manutenção da geladeira.

Utilize uma solução simples de 2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio em litro de água quente (não quente). Depois de uma lavagem completa, enxaguar com água limpa em um balde usando esponja ou pano. Abster-se de utilizar produtos químicos ou técnicas de lavagem abrasivas. Estes podem arranhar a superfície da unidade.

Quando terminar, não se esqueça de voltar a ligar a unidade e devolver a sua comida a geladeira. Certifica-te que a tua comida não estragou enquanto limpavas.

Manter a porta fechada tanto quanto possível é uma parte básica da manutenção do geladeira (ver mais abaixo). Com a organização adequada, você será capaz de encontrar itens mais fáceis e reduzir a quantidade de tempo que você precisa da geladeira aberta para pegar o que você precisa. Manter o sua geladeira agradável e organizado também pode ajudar a manter a porta fechada, impedindo itens de comida perdida de bloquear o selo.

O selo e / ou juntas de suas portas de geladeira desempenham um papel importante em manter o frio dentro e o calor fora. Como parte da manutenção da geladeira, é a chave para mantê-los limpos. À medida que limpar, verifique se os seus selos e juntas não estão quebrados ou quebrados. Se encontrar danos extensos, substitua-os o mais rápido possível.

Limpeza Interior é uma tarefa comum em qualquer lista de dicas de manutenção da geladeira, mas não se esqueça do exterior. Com alimentos e líquidos constantemente em movimento, é fácil para messes encontrar o seu caminho para o exterior. Dê uma boa limpeza para garantir que o seu espaço de cozinha é o mais higiénico possível.

Se tiver aço inoxidável, evite utilizar produtos químicos de limpeza que possam causar danos corrosivos. Vinagre branco é uma grande alternativa.