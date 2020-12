Se estão noivos recentemente, Parabéns! Você provavelmente tem uma série de perguntas e inúmeras novas decisões a tomar como você está começando a planejar sua cerimônia, recepção, e quaisquer eventos pré-casamento que antecedem o grande dia com os modelos de aliança de moeda. Enquanto os livros de conselhos são úteis, às vezes as melhores dicas vêm daqueles que estiveram em sua mesma posição.





Para lhe fornecer alguns conselhos experimentados e verdadeiros, pedimos às noivas destaque nas páginas de casamentos internos para compartilhar suas melhores dicas para futuros casais. Leia o que eles têm a dizer abaixo, e clique em seus nomes para ver mais de suas belas celebrações!





Aproveite algum tempo para estar noivo antes de saltar para o planejamento do casamento. O Jonathan e eu estávamos felizes por termos feito isto.





Eu aconselharia noivas e noivos a se lembrarem do que o processo realmente é sobre-casar com o amor de sua vida e começar uma vida juntos. O planeamento do casamento é um processo longo e stressante. Nos dias mais stressantes, eu só pensaria que vale a pena para o resultado final – casar com Andrew. Este pensamento ajudar-me-ia a ultrapassar o stress de tudo isto.





A planear um casamento, devias lembrar-te da letra "U". No fundo do " U " está você e o seu noivo. Um lado é a tua família, o outro é a deles. Nenhum de vocês devia falar sobre coisas importantes relacionadas com o casamento com a família do outro como escolher aliança de casamento. Evita muitos argumentos desnecessários. Nós seguimos isto e ajudou... bastante.





Aproveitem todos os minutos! Planeamento, jantar de ensaio, retratos, cerimónia, recepção, lua-de-mel... É só dizeres. passa tão depressa! Gostaria de poder fazer tudo de novo alguns dias, porque sinto que perdi alguns aspectos da viagem. É realmente um dos dias mais especiais, emocionais, importantes de sua vida e apenas não se esqueça de respirar fundo, olhar ao redor, e apreciá-lo!





Faz o que te faz feliz. Não importa o que a tradição diz, O que a família e os amigos dizem que se deve fazer. Faz o que faz a noiva e o noivo felizes. Crie suas próprias tradições, divirta-se e se atreva a ser diferente.





Prometi a mim mesmo que não me iria stressar mais de um dia da minha vida. No entanto, isso é mais fácil dizer do que fazer. Para ser honesto, planejar um casamento é cansativo e estressante, mas tudo vale a pena no final! Além disso, definitivamente contratar um organizador de casamento que você pode se divertir trabalhando com.





Diverte-te com isso. Não precisas de seguir as regras. Faz o que é certo para ti e para o teu marido. Além disso, não importa o quanto ou o pouco que você gasta no casamento, o que importa é que há amor na sala.





Arranja uma Organizadora de casamentos, começa cedo, e não te stresses com o tempo – prepara-te para o sucesso, não importa qual seja o tempo. Além disso, durante as sessões de brainstorming/planejamento, mencionar e incluir todas as idéias e detalhes que você gostaria (incluindo aqueles que não parecem viáveis devido ao custo). Você quer ter certeza que está colocando tudo lá fora e, em seguida, escolher e escolher o que tem mais prioridade para você. Escolhe um vestido e sapatos confortáveis.





Não adies as coisas até ao último minuto. Tente ter todos os detalhes finalizados um mês antes do casamento para que você possa relaxar. A última coisa que queres fazer é ficar acordado a noite toda a reorganizar os lugares dias antes do casamento. Acredita, três horas de sono por noite são miseráveis. É melhor ser feito com antecedência para que você possa relaxar e desfrutar de alguma felicidade pré-casamento.





Sim, há muito em que pensar e planear um casamento, e sim, pode tornar-se avassalador. Mas a atitude é tudo, e suas atitudes irão impactar o processo, o dia e as pessoas ao seu redor. Escolha olhar para o processo com alegria e com um bom senso de humor e diversão, e tudo e todos os outros seguirão.





Façam o que é importante para vocês como um casal. É sua chance de celebrar o amor que você tem um pelo outro na frente de todos os que são especiais para você! Se não falar contigo, não o faças. Eu diria que seguimos este conselho por nós mesmos. Sabíamos que queríamos compartilhar nosso amor com nossa família e amigos com nossas próprias palavras e à nossa própria maneira, assim fizemos! Acredito que foi por isso que o dia do nosso casamento foi o Melhor Dia das nossas vidas.





Um amigo muito sábio compartilhou isso comigo três semanas antes do nosso casamento: "diga não a qualquer coisa a partir deste ponto em que adiciona ao seu prato ou faz você estresse. As pessoas terão ideias e sugestões e opiniões de última hora... diz que não. Este é o seu momento de se concentrar no sim mais importante de sua vida! Você fez todo o planejamento, sonho e preparação, o resto vai cuidar de si mesmo.