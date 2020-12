Algumas pessoas parecem passar a vida inteira insatisfeitas, em busca de um propósito. Mas o filósofo Iddo Landau sugere que todos nós temos tudo o que precisamos para uma existência significativa.

Para minha surpresa, a maioria das pessoas com quem falei sobre o sentido da vida me disseram que não achavam que suas vidas fossem significativas o suficiente. Muitos até apresentaram as suas vidas como totalmente sem sentido. Mas muitas vezes achei as razões que os meus interlocutores deram para as suas opiniões problemáticas. Muitos, eu pensei, não colocar questões relevantes que poderiam ter mudado suas opiniões, ou tomar as ações que poderiam ter melhorado sua condição. (Alguns deles, depois de nossas discussões, concordaram comigo.) A maioria das pessoas que se queixavam da falta de sentido da vida até encontraram dificuldade em explicar o que eles tomaram a noção para significar.

Em outras palavras, Landau acha que as pessoas que se sentem sem propósito realmente entendem mal o que significa. Ele está entre muitos pensadores ao longo dos tempos que lutaram com a difícil questão: "o que é uma vida significativa?”

As respostas dos filósofos a esta pergunta são numerosas e variadas, e práticas em diferentes graus. O filósofo do século XIX, Friedrich Nietzsche, por exemplo, disse que a questão em si era sem sentido, porque no meio da vida, não estamos em posição de discernir se nossas vidas importam, e sair do processo de existência para responder é impossível.

Aqueles que pensam que o significado pode ser discernido, no entanto, caem em quatro grupos, de acordo com Thaddeus Metz, escrevendo no Stanford Dictionary of Philosophy. Alguns são centrados em Deus e acreditam que apenas uma divindade pode fornecer propósito. Outros atribuem a uma visão centrada na alma, pensando que algo de nós deve continuar além de nossas vidas, uma essência após a existência física, que dá sentido à vida. Depois, há dois campos de " naturalistas "que procuram significado num mundo puramente físico, conhecido pela ciência, que caem em categorias" subjectivistas "e" objectivistas".

Os dois campos naturalistas estão divididos sobre se a mente humana faz sentido ou se essas condições são absolutas e universais. Objetivistas argumentam que há verdades absolutas que têm valor, embora possam não concordar com o que são. Por exemplo, alguns dizem que a criatividade oferece propósito, enquanto outros acreditam que a Virtude, ou uma vida moral, confere significado.

Os subjectivistas-entre eles Landau-pensam que essas opiniões são demasiado estreitas. Se o significado acontece através da cognição, então ele pode vir de qualquer número de fontes. "Parece à maioria no campo não só que a criatividade e a moralidade são fontes independentes de significado, mas também que há fontes além destas duas. Para apenas alguns exemplos, considere fazer uma descoberta intelectual, criar crianças com amor, Tocar música e desenvolver uma capacidade atlética superior".

Para os subjetivistas, dependendo de quem e onde estamos em qualquer ponto, o valor de qualquer atividade específica varia. A vida é significativa, dizem eles, mas seu valor é feito por nós em nossas mentes, e sujeito a mudança ao longo do tempo. Landau argumenta que o significado é essencialmente um senso de valor que todos nós podemos derivar de uma forma diferente—de relacionamentos, criatividade, realização em um determinado campo, ou generosidade, entre outras possibilidades.

Para aqueles que se sentem sem propósito, Landau sugere uma refração está em ordem. Ele escreve, "Uma vida significativa é aquela em que há um número suficiente de aspectos de valor suficiente, e uma vida sem sentido é aquele em que não há um número suficiente de aspectos de valor suficiente.”

Basicamente, ele está dizendo que o significado é como uma equação—adicionar ou subtrair variáveis de valor, e você tem mais ou menos significado. Então, digamos que te sentes sem propósito porque não és tão realizada na tua profissão como sonhavas ser. Você poderia teoricamente derivar significado de outros empreendimentos, como relacionamentos, trabalho voluntário, viagens ou atividades criativas, para citar apenas alguns. Também pode ser que as coisas que você já faz realmente são significativas, e que você não está valorizando-as suficientemente porque você está focado em um único fator de valor.

