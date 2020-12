Além de alimentar e exercitar o seu cão, outros aspectos de cuidados gerais são necessários para manter o seu cão saudável ao longo de sua vida. Estes incluem cuidados veterinários de rotina para vacinas, Controle de parasitas, e cuidados dentários, aliciamento e proteção contra riscos domésticos.





Os cães adultos devem ser submetidos a um exame veterinário completo pelo menos uma vez por ano. Os cachorros precisam de visitas veterinárias geralmente a cada 3 a 4 semanas até terem cerca de 4 meses de idade. Cães geriátricos (mais de 7 a 8 anos de idade) deve ver o seu veterinário duas vezes por ano ou mais frequentemente porque a doença é mais comum em animais de estimação mais velhos e pode ser identificado mais cedo os sintomas de tratamentos da parvovirose. Seu veterinário pode recomendar um programa de bem-estar para o seu animal de estimação, incluindo o trabalho de rotina no sangue para monitorar problemas, tais como doença renal ou hepática precoce.





Porque você está mais familiarizado com o seu cão do que qualquer outra pessoa, você deve observá-lo cuidadosamente para sinais subtis de doença que outra pessoa ou até mesmo um veterinário pode perder. Os sinais gerais de doença incluem falta de apetite ou diminuição da atividade. Outros sinais mais específicos incluem vómitos e diarreia, urinar mais (ou menos) frequentemente, tosse e espirrar, ou uma descarga dos olhos, ouvidos ou nariz.





A doença também pode aparecer como uma perda de cabelo ou áreas com comichão na pele ou em torno das orelhas. Os problemas com o sistema músculo-esquelético são muitas vezes vistos como rigidez ou claudicação, tais como não colocar peso em uma perna. Se o seu cão mostra qualquer um destes sinais por mais de um dia ou dois, uma visita com o seu veterinário é uma boa ideia.





Comprimidos e medicamentos mastigáveis são geralmente relativamente fáceis de administrar aos cães. A maioria dos cães prontamente comer um comprimido que está escondido em um pequeno tratamento, como um pedaço de queijo ou um pouco de manteiga de amendoim. Às vezes, segurando suavemente o focinho do cão fechado até que você tem certeza de que ele engoliu pode ser útil. Medicamentos líquidos são por vezes prescritos, particularmente para filhotes.





Os líquidos podem ser administrados através de uma seringa na parte de trás da boca do cão, inserindo a extremidade da seringa perto dos dentes de trás em ambos os lados. Segurar a cabeça do cão apontando parcialmente para cima pode ajudar a evitar derrames com as principais vacinas para cachorro. Os produtos para unção punctiforme ou outros medicamentos tópicos são administrados diretamente no casaco ou na pele. Se o seu cão precisa de colírio ou medicação para os ouvidos, o seu veterinário ou técnico veterinário irá dar-lhe uma demonstração. Independentemente do tipo de medicamento ou como deve ser administrado, é importante ler e seguir todas as instruções do rótulo.





A vacinação é um componente fundamental da medicina preventiva em cães, assim como em pessoas. As vacinas são administradas para estimular o sistema imunitário contra infecções antes da exposição a uma doença. Várias vacinas são rotineiramente dadas aos cães como a principal defesa contra doenças infecciosas graves (por exemplo, distemper, parvovírus, raiva). Várias outras (referidas como noncore) são importantes em certas regiões e situações (por exemplo, Bordetella, doença de Lyme). Seu veterinário pode aconselhar quais vacinas são necessárias em sua área e circunstâncias locais.





Tradicionalmente, vacinas de reforço têm sido dados todos os anos ao longo da vida do cão para garantir a proteção contínua. No entanto, a necessidade de revacinação anual tem sido questionada nos últimos anos. Alguns dados indicam que após o primeiro ano de vida, a imunidade dura o suficiente para que as vacinas de reforço são necessárias apenas a cada poucos anos. No entanto, o debate está em curso. Seu veterinário estará ciente dos achados mais recentes e pode aconselhá-lo sobre o melhor programa de vacinação para o seu animal de estimação.





Os principais parasitas intestinais dos cães incluem vermes redondos, cascos, vermes achatados e vermes da torneira. Estes vermes danificam o trato digestivo ou interferem com a absorção de nutrientes essenciais, ou ambos. As infecções parasitárias intestinais são diagnosticadas por encontrar ovos de minhoca (ou por vezes vermes reais ou segmentos de vermes) em amostras fecais. Amostras Fecal devem ser testados periodicamente (anualmente ou no horário recomendado pelo seu veterinário) em todos os cães e mais frequentemente em filhotes, que são especialmente propensos a infecções parasitárias.





Estes vermes geralmente não causam infecção intestinal em pessoas; no entanto, infecções de ancilostomíase levando a dor abdominal e inflamação têm se desenvolvido em pessoas com sistemas imunológicos enfraquecidos. As larvas da minhoca também têm potencial para infectar pessoas. Quando os ovos de minhoca infecciosa são ingeridos, eles podem se desenvolver em larvas no intestino e potencialmente migrar para órgãos sensíveis.





Esta migração é muito mais provável de ocorrer em crianças e pessoas com sistemas imunológicos enfraquecidos. O saneamento é fundamental para a prevenção porque os ovos de minhoca levam cerca de 30 dias para se tornarem infecciosos; assim, a limpeza imediata de fezes do seu quintal pode essencialmente eliminar a exposição potencial.