Alguma vez foi a uma loja de departamentos e ficou sobrecarregado com todas as escolhas de utensílios de cozinha que estavam em exibição? Eu posso definitivamente entender o sentimento-especialmente se você é novinho em folha para cozinhar em casa.

Tive a sorte de trabalhar para uma empresa que vendia Utensílios de cozinha gourmet, por isso aprendi muita informação útil. Sempre tive pessoas a entrar e a não perceber por onde começar.

Eu normalmente começaria a fazer algumas perguntas para começar a sentir que tipo de utensílios de cozinha se encaixaria no seu estilo de vida. Aqui estão algumas perguntas que você precisa fazer a si mesmo antes de fazer uma compra.

Comece por responder a algumas perguntas a respeito de seus gostos, desgostos, e que tipo de estilo de vida você leva e pode levar no futuro não tão distante. Os utensílios baratos não vão durar.

Quer seja alumínio não-enganador ou fino, ambos têm falhas que os tornam questionáveis quando decidem comprar. Por que não gastar um pouco mais e comprar panelas que tenham o potencial de durar uma vida inteira? Grande parte da decisão em custos virá das respostas a estas perguntas:

Você só gosta de passar tempo na cozinha preparando maravilhas gastronômicas para a família e amigos? A condição geralmente ocorre quando mais uma vez e mais cozinhar relacionados "engrenagem" pode assombrá-lo-você foi avisado.

Sentes adrenalina quando sabes que vais ter seis para o jantar de sábado à noite? Que bom para ti! Vejo cobre ou tudo vestido no teu futuro.

Sentes arrepios frios e um sentimento de tristeza quando descobres que é a tua vez de ter o gang por perto? Ter aulas de culinária, ver alguns programas, respirar, relaxar, vai ficar tudo bem. Eu prometo.

Encolhe-se quando tem de ferver água? Talvez ficar pelos Hot Pockets no microondas?

És uma pessoa solteira a viver sozinha ou a tua casa está a rebentar pelas costuras com pessoas? Não há necessidade de um conjunto enorme se for só você.

Quero cortar a gordura que pus na minha comida? Se assim for, você precisa considerar não-enganador.

Uso óleos de spray nas minhas panelas? Em caso afirmativo, você precisa obter um conjunto barato e preparar para comprar conjuntos cerca de 6 meses. Óleos de pulverização fazem muitos danos em Tachos e panelas. Os óleos de pulverização que é melhor reservado para bakeware.

Tenho espaço para guardar um conjunto de 12 peças ou mais? Para armazenar adequadamente um conjunto que você precisa se preparar para armazenar tampas longe de panelas para que eles não arranhar.

Depois de ter estas perguntas respondidas, você está pronto para começar a procurar o tipo que melhor se adapta às suas necessidades. Abaixo eu tenho alguns detalhes sobre os tipos que você pode encontrar.

Tenha o cuidado de lembrar que as pessoas de vendas estão lá para fazer uma venda e nem sempre lá para ajudar a fazer a escolha certa para você. Só porque é caro não significa que é o certo para você.

Cada cozinheiro tem uma paixão pelos Tachos e panelas que eles usam para criar gourmet ou criações de comida de conforto. Mas panelas e panelas são feitas de vários materiais diferentes, nem todos eles adequados para cozinhar alimentos de forma uniforme ou eficiente. Quais são as diferenças?

Para começar, a espessura e o tipo de metal que o recipiente é feito faz uma diferença em como uniformemente o calor é distribuído para o alimento de cozinha. O acabamento na superfície do metal também afeta a eficiência do cookware.

Para ser um bom condutor de calor, o aço inoxidável precisa de ter um fundo de cobre grosso ou alumínio ou estar totalmente revestido (alumínio e/ou cobre esmagado entre duas folhas de aço inoxidável. Os alimentos de alto ácido cozidos em aço inoxidável podem causar a lixiviação de metais não-apetitosos, tais como cloro, ferro e níquel.

Este tipo de utensílios de cozinha precisa de uma pequena quantidade de manteiga ou óleos para evitar que os alimentos colem. Nunca use óleos de pulverização neste tipo, ele vai deixar um resíduo imundo que faz com que os alimentos para queimar ou colar. A maioria das panelas de aço inoxidável pode ser usada no forno. Recomenda-se lavar com água e sabão.

Grande parte dos utensílios de cozinha vendidos nos Estados Unidos é de alumínio. Este metal também é um grande condutor de calor. Existe um pequeno risco de lixiviação metálica nos alimentos se raspar ou arrancar constantemente os lados ou os fundos das panelas.

Panelas de alumínio de calibre fino Irão deformar se sujeitas a rápidas mudanças de temperatura, como passar de um fogão quente para um banho de água fria. No entanto, os exemplos de alumínio grosso calibre têm excelente distribuição de calor e não vai deformar facilmente.

Produtos de alumínio de menor qualidade vai manchar. A água dura e os amidos de batata são os maiores culpados. Para limpar o alumínio manchado, encher a panela com água, adicionar uma colher de sopa de creme de tártaro e ferver por 15 minutos. Em seguida, lave cuidadosamente a panela antes de a utilizar novamente.